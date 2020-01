Romeny helpt NEC aan simpele oefenzege op Lincoln Red

NEC staat nog steeds ruim 6 ton ‘in het rood’

28 december NIJMEGEN - Het verlies is lager dan twee seizoenen geleden, maar het moment dat NEC zwarte cijfers kan presenteren is nog ver weg. Zaterdagavond maakte de Nijmeegse eerstedivisionist bekend dat de club over het seizoen 2018-2019 640.000 ‘in het rood’ staat. Een seizoen eerder leed NEC nog een verlies van 1 miljoen euro.