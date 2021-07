Romeny vult vacature bij NEC nog maar even in: ‘Snap dat ze me niet het volle vertrouwen geven’

Romeny (21) is dan ook geen goaltjesdief. Zestien maanden heeft hij al niet gescoord in competitieverband. En juist doelpunten zijn voor NEC vereist om hét doel te behalen: handhaving in de eredivisie. Goals moet technisch directeur Ted van Leeuwen zodoende inkopen. ,,Ik snap ook dat ‘ze’ me niet het volle vertrouwen geven. Ik heb vorig jaar bij Willem II geen enkele goal gemaakt. Als ik daar had uitgeblonken, was het een ander verhaal.”