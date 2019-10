Ron de Groot gelooft in kansen NEC

Van Eijden kijkt met goed gevoel terug op zijn rentree bij NEC

19 oktober NIJMEGEN - Rens van Eijden was vrijdagavond in De Goffert tevreden met de 1-0 overwinning op Jong PSV. ,,We hebben weinig kansen weggeven’’, zei de 31-jarige centrale verdediger die voor het eerst sinds zes maanden na zijn liesblessure weer in de basis stond bij NEC.