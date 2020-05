Ron de Groot weer op de bank bij NEC, naast beoogd hoofdtrainer Meijer

Interview Oud-NEC’er Michale­vitsj maakt zich zorgen om ouders in Wit-Rus­land: ‘Dit kan helemaal verkeerd gaan’

26 april Het vliegtuig pakken naar Wit-Rusland, het is zo’n beetje de enige manier om tijdens de coronacrisis nog een sportwedstrijd te kunnen bezoeken. Want waar de sportwereld in vrijwel de hele wereld aan banden ligt, mag er van president Aleksandr Loekasjenko in zijn land wél worden gesport. ,,Dit kan helemaal verkeerd gaan”, vertelt oud-voetballer Pavel Michalevitsj.