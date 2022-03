Scheidsrechter heeft spijt van rode kaart NEC’er El Karouani: ‘Ik had liever een gele kaart getrokken’

El Karouani werd al in de achttiende minuut uit het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk. De linksback, die tegen FC Groningen als linksbuiten fungeerde, kreeg de bal al liggend tegen zich aangeschoten door Jørgen Strand Larsen en deelde vervolgens in de ogen van Van der Eijk een kopstoot uit. Het contact was licht, maar de actie van El Karouani was niet slim.

,,Ik zag een koppende stootbeweging, een koppende duwbeweging”, legde Van der Eijk uit voor de camera van ESPN. ,,In het veld vond ik het zwaar genoeg voor een rode kaart. Ik ben niet blij met deze beslissing. Ik heb de beelden teruggezien en voor mij is het te zwaar voor rood.”

,,Of de VAR mij naar de kant had moeten roepen? Dit soort situaties zijn voor de scheidsrechter. Ik sta op vijf meter, het is mijn verantwoordelijkheid, ik zie het en neem een besluit. En daar moet ik voor staan. Ik had liever een gele kaart getrokken.”

NEC-middenvelder Lasse Schöne en trainer Rogier Meijer waren niet te spreken over het optreden van Van der Eijk. ,,De scheidsrechter bakte er vrij weinig van. Vol stadion, de druk erop. Hij is er blijkbaar niet klaar voor.” Meijer: ,,Ik vind de rode kaart voor El Karouani volstrekte willekeur. Ik heb in deze competitie ergere voorvallen gezien, waar niks aan werd gedaan.”

Toch moest ook Meijer beamen dat El Karouani zich niet had moeten laten provoceren door Strand Larsen. ,,Dat gaan we ook zeker met hem bespreken, maar hij begrijpt dat zelf ook wel. Natuurlijk voelde hij zich schuldig vanwege de rode kaart. Maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets.”

Quote De scheids­rech­ter had ook nog de persoon­lijk­heid om mij geel te geven, dat getuigt niet van heel veel leider­schap Rogier Meijer, Trainer NEC

Meijer kreeg na de rode kaart van El Karouani, die zelf de pers niet te woord mocht staan, een gele kaart wegens aanhoudend commentaar op de arbitrage. ,,De scheidsrechter had ook nog de persoonlijkheid om mij geel te geven. Dat getuigt niet van heel veel leiderschap.”

,,Hij had ook bij me kunnen komen en tegen me kunnen zeggen: kappen, want nu weet ik het wel. Maar hij vond het nodig om geel te geven. Ik had ook gewoon mijn mond dicht moeten houden. Ik had me beter met mijn eigen ploeg bezig kunnen houden. Maar het zat me even hoog.”

Meijer was trots op de veerkracht die NEC toonde na de rode kaart van El Karouani en de 2-1 van Strand Larsen. De bezoekers kwamen nog voor rust op een 2-3-voorsprong, maar in de laatste tien minuten verspeelde NEC alsnog de zege. De 4-3 viel diep in de blessuretijd.

,,Het was een tumultueuze avond waarin veel gebeurde. Maar de rode draad is denk ik dat we ontzettend goed hebben gespeeld. We hebben zes of zeven kansen gecreëerd plus drie keer gescoord. Maar uiteindelijk hebben we met 4-3 verloren. We hebben in de tweede helft nagelaten om de wedstrijd te beslissen.”

,,We hebben door al die gemiste kansen FC Groningen in leven gehouden. Daarin zijn we tekort geschoten en bij de 3-3 verdedigden we niet rucksichtslos genoeg. Postema mag nooit voor de man komen en vrij binnenkoppen. Deze nederlaag is heel zuur, maar we kunnen hier wel mee verder.”