Scheidsrechter Mulder begrijpt frustratie NEC’ers wel

Okita logische vervanger Musaba tegen GA Eagles

20 februari NIJMEGEN - NEC speelt vrijdag de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met Jonathan Okita op de plek van de geblesseerde Anthony Musaba. De enkel van Musaba gaat binnenkort voor vier tot zes weken in het gips, nadat de aanvaller vorige week ongelukkig geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Helmond Sport.