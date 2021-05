Schele Daan belooft nieuw lied bij promotie NEC, clublegende Sije Visser en trainer Eric Meijers geloven in eredivisieticket

,,Op het Goffert-gras gaat het gebeuren. Ik ben ervan overtuigd”, stelt Schele Daan, bekend van het nummer ‘Mit Daan neur der Reeperbahn’.



,,Ik heb er een goed gevoel over. Ik heb vertrouwen in de staf en spelers. En het mooie: er is weer reuring in Nijmegen”, zegt de Nijmeegse Spakenburg-trainer Eric Meijers.



Al is Roda JC volgens Meijers een lastige opponent in de halve finale donderdagavond (18.45 uur). ,,Ik verwacht een stug Roda. Trainer Jurgen Streppel is een sluwe vos. Die heeft vaker met het bijltje gehakt.”