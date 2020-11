Scherpte is terug bij NEC’ clubtopscorer Janga, kennismaking met Hiddink laat op zich wachten

Staande ovatie voor NEC-doel­man in lege Goffert: ‘Norbert is de man of the match’

23 oktober NIJMEGEN - Hoewel er in De Goffert geen publiek aanwezig was, kreeg Norbert Alblas vrijdag de handen op elkaar. Zijn teamgenoten van NEC bedankten hem na het duel met Go Ahead Eagles (2-1) in de eerste divisie één voor één met een ‘staande ovatie’.