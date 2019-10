Scheurtjes in middenveld NEC in aanloop naar bekerduel

De twee blessures vallen samen met het moment dat meer basisspelers rust krijgen. De perioden met drie wedstrijden in een week trekken een wissel op de ‘eerste elf’. ,,We houden de belasting van verschillende spelers goed in de gaten’’, zegt François Gesthuizen. ,,Hier en daar sluipt de vermoeidheid er in, maar we hebben gezien dat invallers de ploeg niet slechter maken. Dat biedt dus nieuwe kansen voor die jongens.’’

Topper tegen Cambuur

Met een schuin oog kijkt de technisch staf ook naar de competitieprogramma van drie dagen later als de topper in Friesland tegen Cambuur gepland staat. Toch waakt de coach van NEC ervoor dat de bekerwedstrijd tegen Excelsior in de kleedkamer als een ‘tussendoortje’ beschouwd wordt.



,,Het blijft een serieuze wedstrijd waarin iedereen weer gewogen wordt. Het is bekervoetbal. Dit zijn sportmensen. Iedereen wil een ronde verder komen. Alles is mogelijk. Als speler van Fortuna heb ik in 1999 in de bekerfinale tegen Ajax gestaan.’’



Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Sanniez, Sturing, Kvida, Kuipers; Van Landschoot, Overtoom, Sellouf; Musaba, Flemming, Okita.