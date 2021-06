Schöne keert terug bij NEC: Deen tekent voor twee jaar in Nijmegen

NEC is toch echt de favoriet in de halve finale: zes zeges in de laatste zeven duels met Roda

20 mei NIJMEGEN - NEC gaat donderdagavond als favoriet de halve finale van de play-offs in. Niet alleen omdat de Nijmeegse eerstedivisieclub hoger is geëindigd dan Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie (zevende om achtste), ook vanwege de successerie van NEC tegen de Limburgse opponent.