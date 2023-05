Schöne na ‘oliedomme actie’ geschorst voor laatste wedstrijd NEC dit seizoen

Schöne ontving vlak voor rust een gele kaart voor het wegtrappen van de bal en was daarna woedend op scheidsrechter Sander van der Eijk. De middenvelder was het er bepaald niet mee eens dat er voor een overtreding van hem werd gefloten.

,,Het was oliedom van me om die bal weg te trappen”, zei Schöne. ,,Terecht geel, laat ik dat vooropstellen, maar de scheidsrechter floot ook wel erg slecht. Heel bizar. Maar goed, dan moet ik me niet zo laten kennen. Ik zat ook hoog in de emotie, omdat we niet lekker in de wedstrijd zaten.”