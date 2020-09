Sellouf sluit weer aan bij NEC na negatieve test op coronavirus

Sellouf was daarmee de eerste selectiespeler dit seizoen die bij NEC verstek moest laten gaan vanwege een positieve coronatest. Het is niet duidelijk of de aanvaller ook daadwerkelijk besmet is geweest met het virus, aldus de woordvoerder.

Vanwege de mogelijke besmetting - hoewel de speler geen klachten had bleef hij de afgelopen dagen in thuisquarantaine - nam NEC dinsdag een extra coronatest af bij spelers, stafleden en kantoorpersoneel. Alle uitslagen waren negatief, zo werd woensdagmiddag bekend op de burelen van het Goffertstadion.

NEC test normaal alle betrokkenen op het coronavirus preventief in aanloop naar iedere competitiewedstrijd, zo’n 48 uur voor aanvang van het duel. Algemeen directeur Wilco van Schaik gaf eerder in deze krant al aan dat zijn club zo’n 1500 euro per testronde (in totaal voor circa veertig tests) kwijt is.