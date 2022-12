Souffian El Karouani speelde met Marokko-sterren Ziyech en Amrabat: ‘In Europa onderschatten ze ons’

Trots en blij kijkt de in Den Bosch geboren en getogen Souffian El Karouani (22) naar de WK-prestaties van Marokko. Maar verrast? ,,Nee, absoluut niet", aldus de drievoudig Marokkaans international, die daarmee zelf ook een klein aandeel had in de WK-prestaties van de Afrikanen.