Spelers NEC scoren straks in doelnetten van WK in Rusland

De nieuwe doelnetten van NEC zijn namelijk dezelfde als die van het WK voetbal in Rusland, dat nu in volle gang is, vertelt stadionmanager Theo van Benthum. De netten worden gekenmerkt door een honingraatachtige vorm. Die van afgelopen seizoen waren juist wat 'fijnmaziger'. ,,In het verleden hebben we de nieuwe netten al eens eerder gehad, maar nu zijn ze weer in de mode. Het is goed om af en toe te verfrissen.’’



Een garantie op veel en mooie doelpunten? Nee, dat zijn de nieuwe netten natuurlijk niet. ,,Maar ik vind ze mooi staan’’, zegt Van Benthum. ,,Spierwit, strak en diep. Ik hou wel van dat soort traditionele modellen. We hebben ook wel eens netten in het rood-groen-zwart gehad. Misschien dat die over een paar jaar weer terugkomen.’’