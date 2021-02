Stadionmanager NEC luidt noodklok: bekerduel met VVV woensdag onhaalbaar

Van Benthum heeft maandagmiddag een belafspraak met de KNVB en tegenstander VVV. Vanuit de voetbalbond schuiven manager competitiezaken Jan Bluyssen en competitieplanner Heinrich Welling aan. ,,Ik ben benieuwd waar we op uitkomen”, zegt Van Benthum. ,,Zelf denk ik dus dat het niks wordt, maar vooralsnog is de wedstrijd niet afgelast.”



Gelet op de weersvoorspellingen van deze week is maar zeer de vraag of de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Den Bosch wel haalbaar is.



De voorbereiding op de duels verloopt voor NEC in ieder geval niet vlekkeloos. Zo is de training voor de ploeg van trainer Rogier Meijer maandag afgelast. ,,En de selectie traint dinsdag binnen”, weet Van Benthum.



,,We zullen dan ook een kunstgrasveld op De Eendracht sneeuwvrij maken met een tractor. Een noodmaatregel zodat de selectie alsnog kan trainen.”