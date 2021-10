Supporters NEC bekijken de wedstrijd tegen Groningen dan maar vlak buiten het stadion

NEC’s derbyheld Leroy George staat zondag op het veld, maar niet in De Goffert

GROESBEEK - Leroy George zou er graag bij zijn, morgenmiddag in het Goffertstadion. Maar de derbyheld van 2012 moet zelf voetballen. Tijdens NEC-Vitesse treedt de flankaanvaller zo’n 30 kilometer verderop in Tiel aan met De Treffers tegen TEC in de tweede divisie. ,,En dat is wel jammer”, zegt George (34).

