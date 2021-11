Supporters NEC geschrokken over bouwfouten tribunes Goffert; ‘Zo snel mogelijk ander stadion zoeken’

Voorzitter Jeroen Rengers van de supportersvereniging van de Nijmeegse voetbalclub is flink geschrokken van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de staat van stadion De Goffert. Uit voorlopige bevindingen van Ingenieursbedrijf Royal Haskoning BV blijkt dat er in ieder geval fouten zijn gemaakt in de bewapening van de tribunes van het uitvak bij de bouw van het stadion. ,,Het is een harde conclusie", zegt hij. ,,Het is nu maar hopen dat in de rest van het stadion niet hetzelfde wordt geconstateerd dan wat ze nu voorin gevonden hebben.’’