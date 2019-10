Supporters van NEC eisen tekst en uitleg over Russische zakenman

Beoogd NEC-suikeroom Ponomarev heeft in Duitsland geen goede reputatie

26 september NIJMEGEN - Deze week werd bekend dat Mikhael Ponomarev mogelijk het gat van 700.000 euro in de begroting van NEC gaat dichten. De vraag is of de Nijmeegse profvoetbalclub wel in zee moet gaan met deze Rus.