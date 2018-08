Supportersvereniging NEC boos om afgelasting oefenduel

,,Vooraf zijn er duidelijke inschattingen gemaakt van de risico's. Gemeente, politie en NEC wisten dat er Duitse supporters naar dit duel zouden afreizen, óók al zou je dit verbieden”, zegt voorzitter Jeroen Rengers van de SV. ,,Door de wedstrijd eerst toch door te laten gaan, ga je ook akkoord met de veiligheidseisen. Dat een groep hooligans mogelijk naar de wedstrijd en de open dag komt, behoorde tot die risico's. De gemeente en politie moeten dan niet vier dagen voor vertrek de meest eenvoudige uitweg kiezen en de wedstrijd afgelasten.”



De boosheid staat niet op zichzelf. ,,We zijn teleurgesteld dat dit nu de derde wedstrijd in de voorbereiding is die wordt verboden of achter gesloten deuren gespeeld wordt. De Graafschap - NEC werd verboden en vandaag (dinsdag, BvZ) werd besloten geoefend tegen TOP Oss. Waren we ook niet van op de hoogte.”