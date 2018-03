Supportersvereniging NEC wil gesprek met spelers en staf over inzet

NEC is de draad kwijt: koppositie weg

0:07 EINDHOVEN - NEC is het spoor volledig bijster. Met de nederlaag bij FC Eindhoven (3-2) – het derde puntenverlies op rij – is de titel in de eerste divisie én een rechtstreekse promotieplek verder weg dan ooit. Daarmee dreigt in De Goffert een miljoenenstrop.