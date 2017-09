Sven Braken neemt voortaan strafschoppen bij NEC

Linksbuiten Groeneveld, de voormalig nummer 2 op de lijst, miste in de laatste twee competitiewedstrijden van NEC een penalty. Tegen Den Bosch stond middenvelder Breinburg, de voormalig nummer 1, niet in het veld toen de talentvolle aanvaller de bal opeiste. Tegen FC Emmen echter wel.

Derde minuut

Waarom Groeneveld de pingel toch nam, wilde NEC-trainer Adrie Bogers in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen FC Emmen, niet aangeven. Het is niet duidelijk of Groeneveld de bal opeiste of dat Breinburg aangaf dat de jongeling hem mocht nemen. ,,Het was de derde minuut. Dus hij kan niet slecht in de wedstrijd hebben gezeten'', zegt Bogers wel. Hoe dan ook heeft het de hoofdtrainer doen besluiten dat Sven Braken voortaan de strafschoppen neemt bij NEC.