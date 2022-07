Tannane na turbulent jaar klaar voor NEC: ‘Ik hoef niks te bewijzen, iedereen weet wat ik kan’

Hij gaat na zijn eerste training als speler van NEC deze maandag in Weurt gevoelige onderwerpen het liefst uit de weg. Oussama Tannane praat honderduit over zijn verwachtingen bij de Nijmeegse eredivisionist, maar zodra er vragen worden gesteld over het afgelopen jaar proeft hij argwaan. De trotse Marokkaan is kortaf over zijn vertrek bij Vitesse.



,,Vitesse is voor mij een gesloten boek”, zegt Tannane. ,,Ik wil het daar niet meer over hebben en wil met een schone lei bij NEC beginnen.”