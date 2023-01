Tannane voert een eeuwige strijd tegen onrecht en vooroordelen: ‘Ik ren altijd met de wind tegen’

Machlas en Hristov: eeuwige helden in de clash tussen Vitesse en NEC: ‘Scoren in de derby is zaligmakend’

Oussama Tannane zit aan in Bikkels, de sportsbar in het Goffertstadion. De Marokkaan is tegenwoordig thuis bij NEC. Hij geldt als de ster in Nijmegen. De uitblinker. En hij geniet. Hij is nu 28 jaar en verkeert in topvorm. Het hele seizoen al. De oogstrelende techniek laat de liefhebber likkebaardend achter. In de kleedkamer is hij een vaderfiguur.