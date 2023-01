Tannane voor drie duels geschorst na rode kaart tegen Vitesse: NEC akkoord met schikkingsvoorstel

NIJMEGEN - Oussama Tannane is voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart namens NEC in de Gelderse derby tegen Vitesse. NEC is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.

Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde Tannane tegen Vitesse al na 23 minuten uit het veld voor een slaande beweging in de richting van Vitesse-speler Kacper Kozlowski. De middenvelder moest vervolgens in bedwang worden gehouden door ploeggenoten, omdat hij furieus was op Makkelie.

NEC laat weten bij diverse externe specialisten met een objectieve blik advies in te hebben gewonnen over de strafeis voor Tannane. De Nijmeegse club heeft daarop besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Door zijn schorsing mist Tannane de wedstrijden van NEC tegen FC Emmen (thuis), Feyenoord (uit) en Sparta Rotterdam (thuis). De Marokkaan is weer beschikbaar in het uitduel met Go Ahead Eagles.

‘Ik vergeef Tannane wel’

Tannane wordt niet disciplinair gestraft door NEC. Trainer Rogier Meijer zei na de wedstrijd tegen Vitesse dat hij deze week in gesprek met hem gaat. Hij voegde daaraan nog toe dat hij verwachtte dat de KNVB-straf voor Tannane mee zou vallen.

,,Tannane brengt vuur. Maar het vuur was nu te heet. Er is een opstootje en dan komt Oussama in de situatie dat Makkelie rood kan geven. Dat was niet slim. Ik vergeef Tannane wel, ja. Ik ben een vergevingsgezind mens.”



NEC moet het tegen FC Emmen ook stellen zonder Souffian El Karouani. De verdediger kreeg tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor automatisch voor één wedstrijd uitgesloten.

