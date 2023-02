Tannane wederom geschorst bij NEC: ‘Dit is echt een kaart aannaaien, ik ben er helemaal klaar mee’

,,Dit is een grote teleurstelling”, zei Tannane. ,,We hebben zoveel kansen gemist. Ik vind dat dat meer pech is dan een gebrek aan kwaliteit, want in de afgelopen weken hebben we de kansen wel benut. Alleen missen we dit seizoen soms een stukje effectiviteit en koelbloedigheid voor het doel. Daardoor laten we tegenstanders in leven.”