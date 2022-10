Tannane wijst naar ploeggenoten na zeperd NEC: ‘Andere jongens moeten opstaan’

NEC verspeelt in slotfase voorsprong tegen Excelsior en speelt voor de zevende keer op rij gelijk

NIJMEGEN - NEC heeft voor de zevende keer op rij gelijkgespeeld in de eredivisie. De Nijmeegse club verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Excelsior in de slotfase een voorsprong en kwam niet verder dan een teleurstellende 1-1.

9 oktober