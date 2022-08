Tavsan blijft na gesprek met Meijer en Van Leeuwen bij NEC: ‘Ik zit hier goed op mijn plek’

In de afgelopen weken kwam de interesse in Tavsan steeds meer op gang, waardoor NEC rekening moest houden met een vertrek. De club weigerde een bod van Olympiakos en woensdag meldden Turkse media dat de buitenspeler akkoord is met Besiktas, maar dat werd door NEC ontkend.

,,Er was veel interesse in mij”, vertelt Tavsan. ,,Maar van welke clubs en of ik met andere clubs heb gesproken, kan ik niet zeggen.”

Niet teleurgesteld

,,Ik heb me de afgelopen maanden ook niet heel druk gemaakt over een transfer. Ik probeerde me afzijdig te houden van alle geruchten en me te focussen op NEC. Dat ga ik de komende tijd weer doen. Dan zien we wel wat er over een half jaar of jaar gaat gebeuren.”