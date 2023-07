Tavsan dicht bij vertrek bij NEC: aanvaller op weg naar Hellas Verona

Elayis Tavsan is dicht bij een vertrek bij NEC. De aanvaller is op weg naar Hellas Verona. De Nijmeegse club ontvangt ruim een miljoen euro.

Tavsan vliegt begin volgende week naar Italië om de transfer af te ronden. Naar verwachting bedraagt de transfersom 1 miljoen euro plus 500.000 aan bonussen. NEC heeft ook een doorverkooppercentage van 20 procent bedongen.

NEC heeft baat bij een verkoop van Tavsan, omdat de buitenspeler nog maar een eenjarig contract heeft. De club verlangde in eerste instantie 3 miljoen euro, maar geen enkele geïnteresseerde club wilde daaraan voldoen, waardoor NEC flink wat water bij de wijn moest doen.

Tavsan heeft een moeizaam seizoen achter de rug. Hij had bij NEC weinig rendement (drie doelpunten en vier assists in de eredivisie) en kwam weinig in actie op het EK met Jong Oranje. Dat deed zijn transferwaarde bepaald geen goed.

Promotie

Tavsan speelt sinds 2019 bij NEC, dat hem voor 200.000 euro overnam van Sparta Rotterdam. Hij kwam sindsdien tot 108 wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 goals en 14 assists. In 2021 promoveerde hij met de club via de play-offs naar de eredivisie.

Tavsan maakte zaterdag nog zijn opwachting in de oefenwedstrijd van NEC tegen RKC Waalwijk (0-1-zege). De kans is groot dat de club in deze transferwindow nog een vervanger voor hem gaat halen. Sontje Hansen is de enige echte rechtsbuiten in de huidige selectie. Rober Gonzalez is vooral gehaald voor de nummer tien-positie.

Tavsan is alweer de zestiende speler die NEC deze zomer achter zich laat. De club raakte eerder onder anderen Oussama Tannane, Ivan Márquez en Souffian El Karouani kwijt. Daartegenover stonden vooralsnog zeven versterkingen.

Hellas Verona handhaafde zich vorig seizoen ternauwernood in de Serie A. De club rekende in een beslissingswedstrijd af met Spezia, waarmee het in de competitie op een gelijk aantal punten was geëindigd.