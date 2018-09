Telefoon NEC’er Braken ‘roodgloeiend’ na zege op rivaal

NEC-trai­ner De Gier: 'Interland­pe­ri­o­de geen probleem'

7 september NIJMEGEN - Jack de Gier onttrekt zich aan de commotie die is ontstaan over de competitieopzet in de eerste divisie. Tijdens de interlandperiode van dit weekeinde is er gewoon een speelronde op het tweede niveau van Nederland. ,,Maar voor mij is dat geen probleem”, zegt de NEC-trainer.