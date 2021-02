Teleurgestelde Meijer prijst inzet NEC na uitschakeling in verlenging: 'Hebben er alles aan gedaan’

ALMELO - Trainer Rogier Meijer kon woensdagavond met opgeheven hoofd de eenmalige thuisbasis van NEC in Almelo verlaten. De Nijmegenaren knokten zich knap terug in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo, maar verloren na verlenging (1-2) . ,,Het kon twee kanten op vallen, de gelukkigste heeft vanavond gewonnen.”

NEC was, na slechts één bekerzege dit seizoen, dicht bij plaatsing voor de halve finale. Maar in verlenging sloeg invaller Meritan Shabani toe namens VVV. ,,Het was een zware wedstrijd voor de jongens, maar we hebben er alles aan gedaan", reageerde Meijer na de uitschakeling.

,,Wat we bedacht hadden, met Edgar (Barreto, red.) achterin, vond ik heel goed uitpakken.” De ervaren Paraguayaan zorgde in het hart van de defensie naast Cas Odenthal niet alleen voor rust en coaching, maar stond ook zijn mannetje in de dekking op eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis. Meijer: ,,Maar als we de opbouw door waren, was het gevolg heel slordig, niet doortastend genoeg. We kregen veel ruimte, maar creëerden weinig grote kansen. Daar wordt het verschil gemaakt: Bij Giakoumakis is elke bal voor zijn voeten momenteel een goal, wij scoren het hele seizoen al moeizaam.”

In de slotfase van de reguliere speeltijd kreeg VVV-Venlo grote kansen, maar Okita kon de kwartfinale ook in Nijmeegs voordeel kunnen beslissen. ,,Okita kreeg de kans op de 2-1. Dat zijn ook de momenten waar Okita op loert, dat zijn de kansen voor hem, maar hij maakt het heel slecht af.”

Ondanks de teleurstelling benadrukt Meijer niemand iets te kunnen verwijten: ,,We hebben er alles aan gedaan. Het was een reële om de halve finale te bereiken, en daar waren we dichtbij.”