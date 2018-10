Terug naar de basis om NEC-crisis te bezweren

'Dit zit toch in de koppies'

TOP Oss-speler Dennis Janssen, de zoon van voormalig NEC-spits Frans Janssen uit Ooij, gaf afgelopen vrijdag NEC een vuistslag door in De Goffert met 5-1 te winnen. Zijn vader baalt dat hij niet bij de wedstrijd aanwezig was. Hoewel de voormalig spits van NEC trots is op zijn zoon, die de jeugdopleiding in Nijmegen doorliep, is hij verbijsterd over de prestaties van NEC.



Janssen (63): ,,Ik mis het heilige vuur. Dat kun je niet maken in De Goffert. Daar hoeft NEC niet goed te spelen. Als er vechtlust en passie is, maakt dat een hoop goed. Ze hebben kwaliteit genoeg, maar het komt er niet uit. Onbegrijpelijk. Iedereen moet bang worden als ze in De Goffert komen. Ze moeten de mouwen opstropen. Als toeschouwers een half uur voor het eind van de wedstrijd al naar huis gaan, dan is het wel crisis.’’



De oud-spits, die 468 duels voor NEC speelde en daarin 133 keer scoorde, vindt net als trainer Jack de Gier dat er verdedigend iets moet veranderen. ,,De tegenstanders kruipen in De Goffert allemaal op de eigen helft. De counter is doorslaggevend. Daar verliest NEC de meeste wedstrijden op. Ik zou nu vooral verdedigend alles goed op de rit zetten. Daar ligt het grootste probleem. Op het middenveld worden de ruimtes te groot. Een beetje voetballende ploeg speelt daar dwars doorheen, dan heb je een probleem. Aanvallende kwaliteiten heeft NEC zat, kansen krijgen de aanvallers altijd.’’



Janssen wijst op de resultaten buitenshuis, waarbij NEC het best presteert van alle ploegen in de eerste divisie. ,,Uit speelt NEC minder aanvallend. Dan ligt er ruimte. Op de lange termijn zal het wel beter gaan. De competitie is nog lang. Maar er moet toch even gesproken worden met die mannen. Dat zit toch in de koppies en deze achterstand moet NEC allemaal weer inhalen.’’