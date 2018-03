Teruglezen: NEC wint eerste uitwedstrijd onder Lijnders en verslaat RKC met 0-2

Lijnders: Nog nooit in de luwte gewerkt

14:39 NIJMEGEN - Pepijn Lijnders bestrijdt dat hij voor het eerst in de schijnwerpers staat. Voor zijn debuut als hoofdtrainer bij eerstedivisionist NEC werkte hij ook nooit in de luwte, stelt hij. ,,Omdat ik me in het verleden ook verantwoordelijk voelde voor een club, voor een project.”