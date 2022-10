Thuiswedstrijd van NEC tegen Go Ahead Eagles in teken van bloed- en plasmadonatie

NIJMEGEN - De thuiswedstrijd van NEC tegen Go Ahead Eagles staat in het teken van bloed- en plasmadonatie. De Nijmeegse club en Bloedbank Sanquin slaan deze week de handen ineen om het belang om bloeddonor te worden te benadrukken.

Op dit moment is ongeveer twee procent van de Nederlandse bevolking bloeddonor. Dat is nog niet genoeg, want in Nederland heeft één op de vier mensen ooit bloed nodig, bijvoorbeeld slachtoffers van een verkeersongeluk, kankerpatiënten, mensen met bloedarmoede of problemen met bloedaanmaak.

,,Het rood-groen-zwarte-bloed stroomt bij veel supporters door de aderen”, zegt projectcoördinator Bart de Lange van NEC Maatschappelijk. ,,Veel mensen hebben in hun leven bloed nodig, dus mogelijk ook de supporter naast je op de tribune of jijzelf. We willen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk supporters te stimuleren bloeddonor te worden. Het zou fantastisch zijn als deze campagne nieuwe donors oplevert.”

Voorafgaand aan NEC-Go Ahead Eagles, die zondag om 14.30 uur begint, zullen bij de ingangspoorten van De Goffert spelerskaarten van NEC-aanvoerder Lasse Schöne worden uitgedeeld. Deze kaarten zijn van een aparte QR-code voorzien.

Deze code geeft toegang tot de website van Sanquin, waar meer informatie over bloeddonatie te vinden is. Ook kan je je via deze code aanmelden als donor. Mensen die zich opgeven als bloeddonor maken kans op een VIP-treatment bij een wedstrijd van NEC.