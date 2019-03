Tiental NEC onderuit in gestaakte wedstrijd tegen Jong Ajax

Brander­horst: ‘Rode kaart was in eredivisie terugge­draaid door de VAR’

22:57 NIJMEGEN - Mattijs Branderhorst zat er vrijdag na de 2-1 nederlaag tegen Jong Ajax goed doorheen. De doelman van NEC blonk uit in het duel in de eerste divisie, maar was in de voorlaatste minuut bij een poging van Lassina Traoré toch geslagen.