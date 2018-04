Titel ver weg voor NEC na nieuw verlies bij Jong Ajax

Daarmee pakte NEC het cadeautje van de KNVB niet uit. De wedstrijd was immers tien dagen geleden al gespeeld, destijds won Jong Ajax met 2-0. De voetbalbond verklaarde dat duel echter ongeldig omdat Teun Bijleveld bij de thuisploeg opgesteld stond, terwijl die eigenlijk geschorst was.

NEC gaf voor rust de wedstrijd én titelkansen uit handen. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders vocht allesbehalve voor zijn laatste kans, zo leek. De technisch betere Ajacieden heersten zonder gevaarlijk te worden. Waar NEC’ers met het mes tussen de tanden werden verwacht, speelde alleen het middenveld van Jong Ajax zo. Azor Matusiwa was daar het toonbeeld van. Toch mocht hij over geluk niet klagen, toen hij na een kwartier slechts geel kreeg voor een charge op Calvin Verdonk.

Wild over

Dennis Johnsen had aan een halve kans genoeg om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De Deense linksbuiten van Jong Ajax kapte halverwege de eerste helft van links naar binnen en krulde de bal in de verre hoek. In de slotminuut van de eerste helft kreeg Johnsen op aangeven van Che Nunnely de kans om de voorsprong te verdubbelen. Maar hij schoot wild over.

In de tweede helft richtte NEC zich op, met om te beginnen een aanvalsgolf in de eerste minuten na de pauze. Maar een falende afronding kwam de gasten duur te staan. Zo miste Arnaut Groeneveld oog in oog met doelman Kostas Lamprou van Jong Ajax een levensgrote kans en mikte spits Anass Achahbar even later net naast.

Op en neer

Na dat sterke Nijmeegse begin van de tweede helft golfde het spel op en neer. Daarbij was de eerste kans voor Johnsen in de 73ste minuut. De vleugelaanvaller van Jong Ajax krulde de bal na een fout van Mart Dijkstra dit keer naast. Daardoor bleef NEC leven. In de 87ste minuut had Jari Schuurman zelfs dé 1-1 op zijn schoen. De Feyenoord-huurling schoof voor Lamprou echter naast.

Jong Ajax-NEC 1-0 (1-0)

24. Johnsen 1-0.

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Geel: Matusiwa, Bergsma, De Wit (Jong Ajax), Van de Pavert, Golla, Verdonk, Jansen (NEC).

Jong Ajax: Lamprou; Orejuela, Doekhi, Bergsma, Sanniez; De Wit, Matusiwa, Mazraoui (58. Pasquali); Nunnely (90+1. Sierhuis), Cassierra, Johnsen.