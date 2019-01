Topscorer Sven Braken ontbreekt in wedstrijdselectie NEC tegen Telstar

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier beschikt vrijdag tegen Telstar door blessures, ziekte, schorsingen, transferperikelen én disciplinaire maatregelen over een uitgedunde selectie. Acht spelers ontbreken voor het duel in de onderkant van de eerste divisie waarbij de druk gigantisch is.

NEC verkeert al maanden in crisis. De Nijmeegse club verloor de laatste vier duels in de eerste divisie en zakte naar de vijftiende plek. Tegenstander Telstar volgt op de zestiende plek met twee punten achterstand. In het kelderduel mist De Gier acht spelers.

Desondanks kijkt de geplaagde trainer vol vertrouwen naar het treffen met de Witte Leeuwen. De eerste wedstrijd na de winterstop werd zondag verloren tegen Eindhoven (3-2). Het was de vierde nederlaag op rij. De Gier: ,,De groep beseft dat het één voor twaalf is. Als ik zie hoe we met elkaar bezig zijn geweest na zo’n lastige wedstrijd. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat we gaan winnen.’’

Te weinig focus op NEC

Sven Braken is wedstrijdfit, maar ontbreekt wel in de wedstrijdselectie. Een winterse overgang naar het Deense Aarhus ketste af, maar er zijn nog steeds clubs geïnteresseerd in de spits. De topscorer van NEC ging niet mee op trainingskamp naar Spanje en trainde vorige week mee met Jong NEC. De Gier: ,,Hij heeft drie dagen meegetraind. Er speelt nog te veel om Sven heen om hem te selecteren. Sven moet de focus hebben op NEC. Als hij met allerlei dingen bezig is, moeten we het helaas niet doen.’’

Verder kan De Gier niet beschikken over de verbannen Anass Achahbar en Brahim Darri naar Jong NEC in aanloop naar het duel met Telstar in De Goffert. De aanleiding was een woordenwisseling in de rust van de verloren wedstrijd tegen Eindhoven afgelopen zondag. Naast de aanvallers zijn aanvoerder Rens van Eijden (vijfde geel) en middenvelder Paolo Sabak (rood tegen FC Twente) niet inzetbaar vanwege schorsingen.

Dan is er bij NEC nog het gebruikelijke rijtje aan blessures. Frank Sturing, Norbert Alblas en Randy Wolters ontbreken al langer. Alblas hervatte onlangs de groepstraining, maar verliet donderdag het trainingsveld ondersteund door keeperstrainer Gábor Babos. Centrale verdediger Mathias Bossaerts is op tijd hersteld van een griep, maar begint vermoedelijk op de bank.

Vermoedelijke opstelling: