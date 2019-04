Trainer Ron de Groot moet NEC voor vijfde keer uit een crisis helpen

De Groot deelt de verantwoordelijkheid met Adrie Bogers (assistent onder De Gier), en Rogier Meijer, trainer van NEC Onder 19. ,,We moeten zorgen dat we bij de eerste tien eindigen’’, zegt De Groot. ,,We hebben nog een inhaalslag te maken en we zullen er met deze staf alles aan doen om het gat te dichten. We moeten duidelijkheid verschaffen aan die jongens. Dan is het van week naar week leven en punten pakken. Natuurlijk moet je een beetje geluk hebben met blessures en schorsingen.’’



De Groot betreurt het ontslag van De Gier, die hij goed kent. ,,Hij heeft een tikkie gehad. NEC is ook zijn club. Maar als NEC veertiende staat met een dusdanige begroting, het loopt niet, het gaat heel stroef, dan kun je zoiets verwachten. Of ik het snap is een tweede.’’