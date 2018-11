‘Transfer NEC’er Bossaerts naar Manchester City was onrechtmatig’

City zou de familie van Bossaerts een bedrag van zo’n 210.000 euro hebben betaald voor de overstap, meldt de Engelse krant The Telegraph . Zo’n betaling is tegen de regels van wereldvoetbalbond FIFA. Manchester City zou bij de transfers van nog eens zeven niet-Engelse spelers onder de 18 jaar op deze manier de fout in zijn gegaan. De kampioen van Engeland riskeert daardoor een transferverbod voor een jaar, stelt de Deense krant Politiken .

Bossaerts (22) speelde vier jaar in de jeugd van de Noord-Engelse club. Hij verdiende in die periode volgens The Times grofweg 230.000 euro. Hij brak niet door in Manchester en keerde in 2016 terug in België bij KV Oostende. Daar raakte de carrière van de centrale verdediger in het slob. Deze zomer pikte eerstedivisionist NEC Bossaerts op. Hij tekende een contract voor drie seizoenen.