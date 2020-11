Tussenbalans NEC: van jeugdige openbaring achterin tot falende aanvalsleider

Dit moet beter

NEC staat zesde in de eerste divisie. Maar met 21 treffers in elf wedstrijden (waarvan zes in één duel, met FC Eindhoven) heeft de club de minst scorende ploeg in de top acht. En dat komt niet doordat de Nijmeegse equipe geen kansen creëert: NEC ontbeert killersinstinct.

Jonathan Okita is daarvan het levende bewijs. De Duits-Belgische spits mist al weken kans op kans. Dat bleef bij de 1-0 zege op NAC twee weken geleden zonder gevolgen. Tegen Helmond Sport (2-2) kostte het NEC vrijdag twee punten. Met drie flaters in riante scoringspositie verzuimde Okita de wedstrijd in het slot te gooien.

De verschillen in de top zijn miniem: tel de gemiste punten van Helmond Sport-thuis eens bij het totaal op en NEC staat niet zesde maar derde. Door aanvallende impotentie loopt NEC een topklassering mis.