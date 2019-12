Tussenjaar NEC vraagt om geduld

Snelheid Anthony Musaba is een wapen voor NEC

20 december EINDHOVEN - Met een verontschuldigende grijns op zijn gezicht erkende Anthony Musaba vrijdagavond dat de strafschop in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Eindhoven niet terecht was. ,,Die tackle was op de bal’’, zei de aanvaller van NEC. Omdat hij overtuigend tegen het kunstgras was gegaan, wees scheidsrechter Robin Hensgens resoluut naar de stip en zorgde Ole Romeny niet veel later voor de 4-1 eindstand.