Twee keer genas oud-NEC’er Paymans van kanker: ‘Stamceldonor redde mijn leven’

De Wijchenaar speelde 233 wedstrijden voor NEC maar zal voor altijd herinnerd worden als de voetballer die dé Europese duels van de Nijmeegse club tegen FC Barcelona miste, omdat hij in 1983 vast kwam te zitten in de DDR. Daarover later meer.

‘Het is een wedstrijd’

Paymans is echter vooral de man die, volledig tegen zijn eigen verwachting in, twee keer lymfklierkanker overwon. Die strijd en zijn onstuimige voetbalcarrière bij NEC zijn de pijlers van de biografie ‘Het is een wedstrijd’ over het leven van Paymans van schrijver Jan Spoorenberg.

,,De eerste kankerdiagnose kwam in 2011. Ik was 50 jaar en dacht: dit is het einde, hier houdt het op”, begint Paymans, geboren in Vught, aan de woonkamertafel in Wijchen direct met de zware kost. ,,Begin 2012 hing ik aan de morfine tegen de pijn. Dat was mijn slechtste periode.”