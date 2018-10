Twitteraars speculeren na overname Hema door Boekhoorn: rookworst op shirt NEC?

Het is geen geheim dat de zakenman een groot NEC-hart heeft. Daarnaast werd deze week bekend dat EnergieFlex, de huidige hoofdsponsor van de voetbalclub uit Nijmegen, in financiële problemen verkeert. Officieel is het bedrijf nog niet failliet, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet eerder al weten de vergunning van EnergieFlex in te trekken.



Eén en één is twee, is de simpele rekensom die de nodige mensen op Twitter nu maken. Boekhoorn trad in het verleden al vaker op als belangrijke geldschieter van NEC en met Ouwehands Dierenpark was hij vorig seizoen nog de hoofdsponsor van de club.



Voor sommigen lijkt het dan ook een kwestie van tijd dat de naam Hema op het tenue van de Nijmegenaren prijkt. Op Twitter circuleren al de nodige ontwerpen van NEC-shirts die verwijzen naar de de firma die Boekhoorn nu heeft overgenomen. Zo plaatst @Edwin_Thoonen een afbeelding van een wit exemplaar met een flink aantal rookworsten erop en komt online voetbalkanaal FC Afkicken met een vernieuwde versie van het huidige thuisshirt.