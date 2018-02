Uitcomplex NEC neemt extreme vormen aan

MAASTRICHT - NEC gooit buiten De Goffert zijn titelaspiraties in de eerste divisie te grabbel. De 4-1 nederlaag bij MVV van vrijdagavond was de vijfde (!) in de laatste zes wedstrijden buitenshuis. De ploeg van trainer Pepijn Lijnders won sinds medio november alleen bij Jong AZ (2-7).

Na de 3-1 zege bij De Graafschap ging NEC onderuit bij Telstar (3-2), FC Oss (3-0), Almere City FC (3-2) en FC Emmen (1-0).

Door die onthutsende serie is NEC koploper af. De Gelderse kampioenskandidaat is ingehaald door Jong Ajax, dat evenveel punten heeft maar nog een duel te goed. Bovendien is de voorsprong met Fortuna Sittard en Emmen geslonken tot respectievelijk vier en vijf punten.

Door de ondergrens

NEC zakte in Maastricht compleet door de ondergrens. Voor rust speelden de gasten zonder enige bezieling, lef en beweging. Het passeren van Ferdi Kadioglu pakte desastreus uit. Zonder de jeugdige schaduwspits mist NEC creativiteit op het middenveld. Vervanger Kevin Jansen leidde zelf de 1-0. Atilla Yildirim profiteerde met een fantastisch schot vanaf 25 meter optimaal van zijn balverlies.

Nadat NEC plaagstootjes had uitgedeeld via Arnaut Groeneveld en Sven Braken vergrootte Pieter Nys de Nijmeegse zorgen. De MVV-aanvoerder tikte in de 33ste minuut een voorzet van Alessandro Ciranni binnen. Vlak na rust bracht Mohamed Rayhi de hoop terug bij de bezoekers. De vleugelspeler benutte zijn zelf versierde strafschop (duw in de rug van Ciranni).

Korte opleving

De opleving bleek van korte duur. Nog geen tien minuten later schoot Joeri Schroijen de 3-1 binnen. Doelman Joris Delle ging bij dat schot niet vrijuit. Dat deed aanvoerder Mart Dijkstra even later ook niet, toen Jonathan Okita hem simpel de bal ontfutselde en koel raak schoot: 4-1.