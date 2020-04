Uitspelen competitie altijd met play-offs aan het eind

,,Dat heeft de KNVB duidelijk gemaakt’’, zegt NEC-directeur Wilco van Schaik. ,,Dan blijven er kansen voor iedereen om te promoveren. Dat is het meest eerlijke in een bedrijfstak waar toch veel geld in omgaat.’’

Van Schaik benadrukt dat er nog niets in kannen en kruiken is. ,,De enige duidelijkheid die we kunnen geven is dat alles nog onduidelijk is. Uitspelen van het seizoen is het meest eerlijke. Dat is het beste voor het voetbal. Daar is iedereen bij gebaat, maar het RIVM blijft leidend. We kijken uiteraard naar de belangen van het voetbal, maar de gezondheid van iedereen staat voorop.’’