Vaak uitgefloten, maar nu is Okita de grote held van NEC: ‘Ik weet dat ik altijd scoor’

Vi­deo-ana­list jeugd NEC na heropvoe­ding bij Heracles terug in regio: ‘Ik ben gebrain­washt’

10 augustus Michaël van Doren is terug in de regio. Na vijf jaar eredivisie bij Heracles Almelo gaat hij aan de slag als video-analist bij de jeugd van NEC en wordt hij hoofdtrainer van tweedeklasser Venhorst. Dat is wel even schakelen.