‘Van Delft in rijtje Van Praag, Van Raaij en Van den Herik’

Strijd, de levensader voor Hans van Delft, tot de laatste dag

25 maart De strijd, het gevecht. Dat was wat Nijmegenaar Hans van Delft, oud-voorzitter van NEC en jarenlang Quote 500-lid, een leven lang dreef. Wat hem 73 jaar lang voedde. En wat hem in de laatste maanden van zijn leven, toen de kanker steeds meer bezat nam van het grote lijf, lang overeind hield.