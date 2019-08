Van den Berg zinspeelt op vertrek bij NEC

,,Ik ben fitter en gretiger dan ooit. Daar ligt het allemaal niet aan”, stelt de Drent, die tot de zomer van 2020 vastligt in Nijmegen. ,,Ondanks het teleurstellend verlopen eerste seizoen, vind ik dat ik in de basis hoor bij NEC. Ik wil hier nog steeds slagen. Volgens mij laat ik dat in de voorbereiding ook zien, maar de club heeft kennelijk andere plannen. Als het hier niet kan, dan ga ik mijn carrière bij een andere club op een positieve manier afsluiten.”

Niet op de hoogte

Ook voor Wilco van Schaik was dat geen uitgemaakte zaak. ,,Als Joey er zelf op zinspeelt is dat voor zijn rekening. Ik heb hem daar sinds het begin van dit seizoen niet over gesproken of gehoord. Maar als hij dat vindt, zal hij me vast komen opzoeken. Zo is Joey wel. Maar hij is nog steeds lid van onze selectie. Het is aan elke speler, van welke leeftijd of met welke ervaring ook, de staf te overtuigen. De besten spelen. Het selecteert zich altijd vanzelf, op alle vlakken.’’