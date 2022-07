Van der Sluijs laat zich zien bij NEC met bijzondere hattrick: ‘Ik wil voor mijn kans gaan’

Als Joep van der Sluijs woensdag scoort in de oefenwedstrijd tegen DIO’30 (0-7) in Druten klinkt er wat jolig boegeroep van een groepje jeugdspelers, maar dat wordt snel overstemd door een hard gejuich en applaus. Van zijn familie, vrienden, van iedereen. Tot drie keer toe, want de aanvaller maakt na rust een hattrick tegen de club waar hij opgroeide.