Van Leeuwen maakte onuitwisbare indruk bij NEC: ‘Alle gestelde doelen zijn bereikt’

Meijer heeft dubbel gevoel na nieuw gelijkspel NEC: ‘Natuurlijk baart het gebrek aan goals me zorgen’

UTRECHT - NEC-trainer Rogier Meijer houdt gemengde gevoelens over aan het 0-0-gelijkspel bij FC Utrecht. De Doetinchemmer is blij dat de Nijmeegse club de nul hield, maar wederom ontevreden over het niet benutten van de kansen.

17 september