Van Leeuwen over Meijer: ‘Hij heeft zich uitstekend gemanifesteerd in een jaar met veel tegenslagen’

NIJMEGEN - Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC is blij dat trainer Rogier Meijer zijn aflopende contract heeft verlengd. Hij is lovend over de ontwikkeling die Meijer doormaakt.

,,Rogier heeft NEC naar de eredivisie gebracht en zich uitstekend gemanifesteerd in een jaar waarin we met veel tegenslagen te maken kregen”, zegt Van Leeuwen. ,,Voor de continuïteit is het belangrijk dat we als NEC de volgende stap gaan zetten met een trainer die al jaren aan de club verbonden is.”

,,Rogier heeft het leggen van het fundament meegemaakt en daarin actief bijgedragen. Een voetbalseizoen is ieder jaar weer een nieuw project. We hebben er veel vertrouwen in dat hij ook voor de tweede fase van het project de juiste man op de juiste plaats is.”

Trots

Ook Meijer is verheugd met zijn contractvelenging. ,,Ik ben trots op deze contractverlenging en kijk ernaar uit om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Zoals ik al meerdere malen heb aangegeven heb ik altijd een goed gevoel gehad bij NEC en weet ik wat ik hier heb.”

,,De komende weken en maanden gaan we verder bouwen aan de selectie, met als doel een stabiele eredivisieclub te worden en te blijven. Allereerst door ons dit seizoen te handhaven en indien mogelijk verder naar boven te kijken. Ik wil graag onderdeel zijn van dat project.”

Een jaar

Meijer verlengde zijn aflopende contract met een jaar. Hij en Van Leeuwen lieten in december al weten langer met elkaar door te willen, maar de onderhandelingen namen toch nog enkele maanden in beslag.

,,Het was op verzoek van beide partijen dat de lengte van het nieuwe contract één jaar is”, vertelt Van Leeuwen. ,,Het kan altijd weer worden verlengd, maar dit ligt in de toekomst. In het heden concentreren we ons op het succesvol afmaken van deze competitie, waarbij het behoud van het eredivisieschap het vertrekpunt was en nog altijd ons hoofddoel is.”